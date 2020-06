Ettevaatus ennekõike: hooldekodud ei kiirusta külastuspiiranguid leevendama 

„Tänase päeva seisuga plaanime 1. juulist lubada meie klientide külastamist, kui just jaanipäeva järgsed koroonaviirusesse haigestumise arvud väga hirmsad ei ole. Leevendasime reegleid juba üle-eelmisest nädalast, kui elanikele võis jälle pakke tuua ja see on kenasti käima läinud,“ ütleb Merle Vaher, kes juhib Keilas asuvat PJV Hooldusravi hooldekodu, kus külastuskeeld kehtib praegugi.

Enamuses Eestimaa hooldekodudes on külastamine lubatud, kuid reeglina tuleb ette teatada, niisama kohale sadanud inimesed võidakse ka tagasi saata. Mõnes kohas on kohtumiste jaoks eraldi ruum, mõnes kohas mitte, sest iga hooldekodu kehtestab reeglid ise lähtuvalt asutuse ja elanike eripärast.