Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja: süüdistused Mäe kohta olid üllatuseks Marvel Riik , täna, 16:23

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja. Foto: Teet Malsroos

„Loomulikult on erakorralisel nõukogu koosolekul laual Aivar Mäe personaalküsimus. Kas küsimus on tema jätkamises, seda ilmselt praegu mitte, sest me kõik ootame rohkem informatsiooni,“ ütles rahvusooperi Estonia nõukogu liige ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja. Rahvusooperi nõukogu koguneb reedel erakorraliselt, et arutada Aivar Mäe suhtes esitatud ahistamissüüdistusi.