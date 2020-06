Enn Eesmaa: nõukogu jaoks on punaseks jooneks see, kui leiab kinnitust Mäe naiskolleegidega kohatult käitumine 

Eesmaa kutsub Aivar Mäed oma tugeva isiksuse ja juhiomaduste tõttu Aivar Ehitajaks, sest ta on väga palju saavutanud. „Sellist teatrijuhti pole vist Eesti teatrites kunagi olnud. See räägib väga tugevasti tema kasuks,“ rääkis Eesmaa, kellele Mäe pole võõras. „Teda natukene tundes võin öelda, et ta tõepoolest erineb nii-öelda keskmisest Eesti meesterahvast oma temperamendiga. Tema sõnakasutus on natukene võib-olla julgem ja joviaalsem, kuid ärme unusta, et kuni esmaspäevani oli ta ikkagi väga tunnustatud teatrijuht.“