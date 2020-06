VIDEO | VENELASED HÄÄLETAVAD: kas Putin jääb veel aastateks võimule? 

Opositsiooniaktivist Aleksei Navalnõi on juba lausunud, et õnnestumise korral saaks Putin püsida riigijuhi troonil kogu elu. President ise väidab aga, et muudatused aitaksid kindlustada Venemaa stabiilsuse. „Vastasel juhul tean ma, et kahe aasta jooksul oleksid normaalse töö asemel kõik silmad hoopis potentsiaalse järeltulija otsimisel,“ tsiteerib BBC Putini sellenädalast avaldust.