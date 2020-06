Vene valitsus kavatseb Eestis elavatele vanuritele raha kinkida 

Idanaabri president Vladimir Putin allkirjastas juba veebruaris korralduse, et 9. maiks, mil 75 aastat tagasi vaikisid relvad Euroopas, peavad teises maailmasõjas teeninud Nõukogude armee veteranid, toona alaealised represseeritud ja sõjas hukkunute lesed saama ühekordset toetust 75 000 rubla ehk ligi 960 euro ulatuses. Natside vangilaagrites viibinud või tagalas Nõukogude Liitu teeninud inimestele oli kingitud summa 50 000 rubla ehk ca 600 eurot. Selle raha said aga vaid need inimesed, kes olid Vene riigipensionil.