KUNSTNIKU PIIN? | Riigikogus töövõidu saanud Signe Kivi murdis kukkudes käe 

„Ma olen kiire kõndija ja ma olen selle koha peal komistanud ka varem, sest seal läheb [sillutis – toim.] laugjalt alla ja siin ma saan süüdistada ainult iseend, sest mul olid jalas väga mugavad madalad kingad, mis on tegelikult ka libisemiskindlad, aga sellel hetkel juhtus küll nii, et ma tõesti tajusin, kuidas üks jalg oligi nagu naelutatud maa külge, aga keha liikus edasi, sest see käimise hoog oli nähtavasti päris suur,“ kommenteeris Kivi juhtunut.

Küsimusele, kas see on see ohver, mida amet nõuab, vastas Kivi, et kunstnike kannatatud valu on pigem ikka vaimse taustaga. Olukorraks on Kivi siiski enesele teadmata valmistunud, sest vasaku käe visandeid on tal omajagu.