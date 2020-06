Rootsi peaepidemioloog: maailm läks karantiine kehtestades hulluks 

Rootsi koroonaekspert soovitas äärmuslikke liikumispiiranguid vältida, sest nendega kaasnevad sageli kahjulikud kõrvalmõjud. „Tundus nagu oleks maailm hulluks läinud ja kõik, mida me arutasime, unustati ära,“ sõnas Tegnell kolmapäeval raadiosaates. „Juhtumeid tuli liiga palju ja poliitiline surve läks liiga tugevaks. Ja siis seisis Rootsi üksinda.“

Tegnell oli muuhulgas seisukohal, et näomaskide kandmise kasulikkust pole teaduslikult tõestatud, mistõttu on need kasutud. Samuti olid tema arvates koolide sulgemised pandeemiale tarbetud vastukäigud. Rootslase põhiargument on asjaolu, et Covid-19 ei kao kiiresti, mistõttu on ootamatud ja tõsised karantiinid pikas perspektiivis ebaefektiivsed.