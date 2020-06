Pühad möödusid päästjatele töiselt: ligi 400 väljakutset ja üks uppunu 

Jaanilaupäeval ja jaanipäeval said päästjad tulekahjudele 178 väljakutset, neist 22 olid elumajades ning 110 kutset olid seotud inimeste murega naabrite lõkke pärast. „See on väga positiivne, et Eesti inimesed on tähelepanelikud, teadlikud ja ohtu tunnetades ka tegutsevad. Õnneks oli enamikel kontrollitud lõketest tuleohutus tagatud,“ ütles päästeameti vastutav korrapidaja Erkki Põld.

Laupäevast kolmapäevani olid liikvel ka päästeameti lõkkepatrullid, et veenduda lõkete ohutuses ning nõustada inimesi, kuidas tuleohtlikul ajal ohutult lõket teha ja grillida. Nii kutselised kui ka vabatahtlikud päästjad kontrollisid selle aja jooksul 845 lõket, puuduseid leiti 112 korral. Enamasti oli probleeme lõkke asukoha valikul, näiteks tehti lõket metsas või hoonetele ja sõidukitele liiga lähedal. Samuti oli puudu esmaseid tulekustutusvahendeid. Nii mõnelgi korral leiti, et lõkkes põletati jäätmeid.

„Tänavu on uppunud juba 32 inimest, seda on peaaegu sama palju, kui eelmisel aastal kokku. Pooled uppumissurmad on olnud seotud ka alkoholi tarbimisega, nii ka seekord. Head inimesed – ärge laske oma purjus sõpradel minna ujuma. Joobes inimene ei hinda oma võimeid adekvaatselt, lisaks võib kuuma ilma, külma vee ja alkoholi koosmõjus tekkida mõni terviserike. Me keegi ei taha pärast sellist õnnetust jääda kaldale mõtlema, et ma oleksin ju saanud selle õnnetuse ära hoia,“ ütles Põld.