Eesti uudised „Kõik teavad, et Mäele meeldib oma võimu näidata.“ Marvel Riik , täna, 15:47 Jaga: M

Inimesed, kes on rahvusooperi Estonia praeguse siseeluga kursis, ütlevad, et ahistamissüüdistused Aivar Mäe aadressil tulevad peaasjalikult just balleti suunalt. „Teatris on ballett alati noorem vend, keda kiusatakse,“ kõlab irooniline kokkuvõte. Foto: Kollaaž (Tiit Tamme)

Endised töötajad iseloomustavad rahvusooperi peadirektorit Aivar Mäed kui vanakooli mentaliteediga joviaalselt selli, kellele meeldib võim ja selle demonstreerimine.