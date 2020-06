SUVI EDENEB: tehti fotod Loch Nessi koletisest 

„Tegin sellest värelusest fotod ja nägin, kuidas ootamatult tõusis pinnale tohutu kala või midagi sarnast. Sain temast ühe foto enne, kui see jälle kadus,“ rääkis mees kohalikule ajalehele. „Ma ei tea, kas tegemist oli tolle tuntud koletisega, vahest oli lihtsalt tohutut mõõtu kala,“ polnud Steve Challice siiski kuigi veendunud, et tema oli sel suvel esimene Loch Nessi koletise pildistaja. Southamptonist pärit mees riputas foto sotsiaalmeediasse lootes, et keegi suudab temast paremini määrata, millise kalaga tegemist.

Nagu võis karta asusid agarad kommenteerijad kohe kinnitama, et milline õnn: lõpuks on saadaval koletise selgepiiriline foto. Kuid end koletise uurimise spetsialistiks nimetav Roland Watson võttis kohe ühendust Steve Challice`ga ja on veendunud, et ega tema tehtud foto ikka ehtne ei ole.

„Tänavu pole küll kuigi sageli Loch Nessi koletist püütud pildistada, sest koroonaviiruse tõttu inimesed kuigi agaralt ringi ei liigu. Seega oleks Steve Challice tehtud foto mitte üksi esimene tänavune tunnistus koletise olemasolust vaid ka üks parema kvaliteediga piltidest, mis kunagi tehtud. Ma olen siiski peaaegu kindel on, et foto on võltsitud,“ ütles Roland Watson ajalehele.