USA: Somaalia valitsus on islamistliku al-Shababi vastu võimetu 

USA välisministeerium teatas 2019. aasta terrorismi aastaaruandes, et Somaalia on pea kõigis suuremates julgeolekufunktsioonides endiselt „tugevalt sõltuv“ oma välisliitlastest. Aruandes mainiti, et al-Shabab rahastab oma tegevust ebaseadusliku puusöe tootmise ja ekspordiga ning kohalike elanike ja ettevõtete maksustamisega.