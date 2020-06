Mart Soidro | 50 000 sammu ja 50 000 eurot 

Avaldas alguses rahulolu, et lapsele mõeldud raha maksti erakonnale. „Kui annetaja põhjendust peeti peaministri poolt „hästi põhjendatuks” ja tõeks, siis oleks pidanud tegema lapse õiguste kaitseks kõik võimaliku, et raha kantaks lapse kontole ja ema ei saaks taas muid väärtusi eelistades lapse raha tuuritada. Kui mõisteti, et kavalalt konstrueeritud väljamõeldis ehk vale ei lähe läbi, tuli see viimases hädas muidugi tagastada,” leidis üks tunnustatud õigusteadlane pärast minu artikli „Kas ema südant tunned sa?” (Õhtuleht, 12.06.2020) läbi lugemist.

Nojaa, algatuseks on „1984” inimesele, kes pole raamatutega sina-peal, võib-olla tõesti veidi keeruline (uuskeel, topeltmõtlemine jms). Aga „Loomade farm” peaks olema jõukohane Näiteks esimene käsk kõlas nii: „Kõik, mis käib kahel jalal, on vaenlane”. Keskerakonna halisemist kuulates võiks arvata, et kahel jalal käivad vaenlased on üksnes opositsioon ja ajakirjandus, kes on teataval määral säilitanud mõtlemisvõime ja mälu olemasolu. Päris nii see ei ole. Eesti Päevalehe tellitud Turu-uuringute AS-i viimane küsitlus, mis toimus 9.-15. juunini, näitas, et peaministrina eelistab Jüri Ratast näha 34% vastajatest. Kolm varasemat kuud oli see 36%.