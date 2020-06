KOLM NÄDALAT KODUST KUPUMASSAAŽI: vähem tselluliiti, seksikas vorm ja särav nahk! 

Kupumassaaž on massaažiliik, mille tegemisel kasutatakse käepäraseid kokku pigistatavaid silikoonist massaažikuppe. Kehakupp imeb endasse hulgaliselt kudesid nii vertikaal- kui horisontaalsuunas, mille tulemusel kiireneb lümfi- ja vereringe, väheneb tselluliit ja venitusarmid. Üleüldiselt öeldes muutub väiksemaks ka ümbermõõt reiel, kõhul või puusadel. Näokuppu ja silmakuppu kasutatakse aga kortsude silumisel ja näole sära andmisel.

Olgem ausad, sellised lubadused panevad pea iga naise kõrvu kikitama – on ju enamik meist hädas tselluliidi ja kortsukestega näol. Teisalt on olemas rohkelt tooteid, mis lubavad sarnaseid tulemusi. Kurb tõde on, et enamik neist ei tööta nii hästi nagu lubatakse. Minu jaoks annab aga kindlust see, et kehakupp on valitud Anne ja Stiili ilulemmikuks. Püüan alati eelistada tooteid, mis on saanud selliseid lemmikutiitleid – senise kogemuse põhjal toimivad just need tooted kõige paremini!

Kuputa teleka vaatamise või raamatu lugemise ajal

Kuppude kasutamine nõuab pühendumust, just esilagu. Kehakuppu tuleb kasutada kolme kuni viie nädala jooksul viis-kuus korda nädalas. Korraga peab üht piirkonda masseerima umbes seitse kuni kümme minutit. Kas seda on palju või vähe? Mina arvan, et see on väga normaalne aeg, kui mõelda tõigale, et selle ajaga tõesti saavutatakse tulemusi. Eks naised on üsna järjekindlad, kui nad tahavad midagi saada.

Enne esimest kuputamist olin veidi ebakindel. Keerutasin kuppu sõrmede vahel ja mõtisklesin, kuidas see protseduur täpselt toimib. Kuigi pakendil on juhend kirjas, otsustasin YouTube’ist näidisvideoid vaadata. Määrisin keha rohke õliga kokku (kasutasin kvaliteetset eestimaist MÖKi magusmandliõli, hiljem MÖKi argaaniaõli) ning hakkasin kuppu mööda keha libistama. Õige pea sain aru, et kuppu ei maksa liialt kokku suruda, sest siis tekib kõva vaakum ning nahk võib hellaks muutuda. Muide, hoiatati selle eest, et pärast esimest kasutuskorda võib siin-seal sinikaid olla… minul polnud mitte mingit probleemi! Aga eks ma kuulasin iseenda keha ning püüdsin mitte haiget teha.