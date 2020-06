VÄÄRTUSLIK LEID! Enam kui 30 järeltulijaga Tansaania kaevur sai üleöö miljonäriks 

Värske miljonär plaanib investeerida ka oma kogukonda ehk Manyara linna Simanjiro linnaossa. „Tahan ehitada kaubanduskeskuse ja kooli. Kooli oma kodu lähedale. Siin on palju vaeseid inimesi, kes ei saa lubada oma lapsi kooli viia,“ selgitas Laizer, lisades, et pole ise haritud, ent talle meeldib, kui asjad toimivad professionaalselt. Mees kinnitas, et ootamatult sülle kukkunud õnn tema elustiili ei muuda – ta kavatseb jätkata oma 2000 lehma eest hoolitsemist.

Saniniu Laizeri leitud tansaniiditükid. Foto: Reuters/Scanpix

Laizerile helistas ka Tansaania president John Magufuli, kes õnnelikku kaevurit õnnitles. „See on väikesemastaabilistele kaevuritele kasulik ja see tõestab, et Tansaania on rikas,“ sõnas riigipea, kes on ka varem kohalikku mäetööstust toetanud.