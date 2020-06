KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 9,5 miljonit diagnoositud nakatunut ja üle 485 000 surma. Pekingi uus puhang saadi kontrolli alla 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 2 462 708. Eile tuvastati riigis 38 386 uut nakatunut. 100 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 18 riiki: Brasiilia (1 192 474), Venemaa (606 881), India (473 719), Suurbritannia (306 862), Hispaania (294 166), Peruu (264 689), Tšiili (254 416), Itaalia (239 410), Iraan (212 501), Mehhiko (196 847), Saksamaa (193 254), Pakistan (192 970), Türgi (191 657), Saudi Araabia (167 267), Prantsusmaa (161 348), Bangladesh (122 660), Lõuna-Aafrika Vabariik (111 796) ja Kanada (102 242). Lisaks on veel kaheksas riigis tuvastatud üle 50 000 nakatunu.