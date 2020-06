President Kaljulaid Läti kolleegile: kriis tõi hästi esile meie riikide tugeva koostöö 

„Eesti ja Läti on mõlemad väikesed majandused, mis sõltuvad maailmamajanduses toimuvast. On oluline teha tihedat koostööd, et aidata kaasa meie majanduste ja ühiskondade taastumisele,“ lausus president Kaljulaid. Praegu on ka hea võimalus kasutada Euroopa Liidu taastekava, et muuta meie majandused rohelisemaks ja digitaalsemaks, lisas Eesti riigipea. „Üheks pandeemia õppetunniks on, et tuleb jätkata Euroopa Liidu ühise e-identifitseerimise sisseviimist, et oleks võimalik ka võtta kasutusele ühised e-teenused,“ lausus president Kaljulaid.