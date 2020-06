Tanel Kiik avaldas lootust, et koroonavaktsiin võib valmida aasta lõpus 

Sotsiaalminister kinnitas, et eesmärgiks on saavutada vaktsiini parem hind ja õiglane kättesaadavus – see on Kiige hinnangul mõistlik eriti väikeriikide vaates. „Eksisteerib üle saja vaktsiinikandidaadi, üle kümne on kliiniliste uuringute faasis ja see arv pidevalt tõuseb,“ tõdes Kiik ja lisas, et ei oska prognoosida, milline on esimene toimiv vaktsiin ja kas seda jagub kõigile maailma elanikele.