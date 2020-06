Kaitsja vaidlustab Liina Bahovski vahistamise Riigikohtus 

Liina Bahovski sõnul mängisid nad 18. mai õhtul kodus mängu, mille käigus ta sihtis relvaga oma abikaasat. Kirbule võetud inimene peab rahulikuks jääma ja kui ta seda ei suuda, siis suunatakse toru kõrvale ja vajutatakse päästikule. Väidetavalt oli aga napsu võtnud naine unustanud, et relv on laetud ja lasi kogemata mehe pihta. Kaitsja Jugans Grossmann lisab, et Liina Bahovski mängis mängu Snake Drill, mida abikaasa oli varem talle õpetanud ja mida nad olid varem korduvalt mänginud. Seekord mängis seda mängu Liina üksi, märkis ta. Prokuratuur kahtlustab Liinat tapmiskatses ja kohtu loal on ta võetud vahi alla.