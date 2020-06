Täiskasvanud ei märkagi, kui lapsed jäävad oma hinge vaevavate hirmudega üksi: „Kas mina suren ka ära?" 

Tragöödia Lihulas, Viljandi koolitulistamine, Sillamäe Vanalinna koolis õppinud 10aastase poisi enesetapp, kasuisa poolt surnuks pussitatud kolme lapse ema ja Pala bussiõnnetus. Vaid üksikud näited ootamatutest dramaatilistest sündmustest, kus otseselt või kaudselt on kannatajateks lapsed.

„Ma arvan, et tavainimene ei teagi, kui palju raskusi peavad lapsed tegelikult üle elama. Avalikkuseni jõuavad vaid eriti valusad juhtumid, mis puudutavad paljusid. Igapäevaselt on lapsed tihti ka perevägivalla tunnistajaks ‒ nad näevad, kuidas isa lööb ema ja saavad ise haiget. Nad on näinud või kuulnud rasketest õnnetustest, kus saavad surma nende sõbrad,“ märgib Põhja prefektuuri vanemkorrakaitseametnik Kristel-Liis Kaunismaa.

Kellele rääkida, kuhu pöörduda?

- Võta ühendust telefonil 112 või lasteabi telefonil 116 111 või veebliehe kaudu www.lasteabi.ee.

- Abi saab ka seksuaalvägivalla kriisiabi keskustest, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kohta-Järvel. Abivajaja anonüümsus on tagatud.

- Kahtluse korral, et laps võib vajada abi, on alati võimalik ühendust võtta kohaliku lastekaitsega.

- Kui vajad ise abi või näed, et sõber vajab abi, räägi mõne täiskasvanuga, keda usaldad.

- Ohvriabi lehekülg www.palunabi.ee, kus on kiirviited, et teatada nii seksuaalvägivallast (seksuaalvägivalla kriisiabikeskused) kui ka lähisuhtevägivallast.