Monumendid kistakse maha. Aga mis saab neist edasi? 

Orjuse lõpetamise eestvõitlejana tuntud Abraham Lincolni monumenti on protestijad juba püüdnud maha tõmmata või plätserdada, sest sellel on presidendi ees kummardamas vabastatud mustanahaline mees. Roosevelti monumendi süü on aga selles, et seda ehivad ka mustanahaliste ja Ameerika algasukate kujutised. Richmondis ei antud armu Christopher Columbuse ausambale. See tõmmati maha, pisteti põlema ja visati seejärel linnapargis tiiki.