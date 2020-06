Viroloogid: päike tapab viiruse poole tunniga 

Uurimuse olulisem eesmärk oli vaadelda, kui kiiresti saab päikesepaiste koroonaviirusest jagu eri aastaaegadel ja maailma eri paigus. Suvise 30–34 minuti asemel kulub päikesel viiruse hävitamiseks eri pindadelt Londonis septembris 77 minutit. See aeg pikeneb oluliselt detsembris ja võib juba märtsis ulatuda peaaegu kolme tunnini. Pinnad võivad olla saastunud näiteks siis, kui viirusehaige neile köhib või aevastab. Päikesekiirgus kuivatab suvel viiruse saastunud pindadelt niisiis üsna kiiresti. Ka on paljud teadlased veendunud, et vitamiin D, mida keha ise valmistab päikesekiirguse mõjul, võib tugevdada inimese immuunsüsteemi ja kaitsta teda viiruste eest.

Üks viroloogide tehtud järeldusi oli ka see, et asjatu on sulgeda inimesed nelja seina vahele karantiini, kus viirus võib püsida elusa ja ohtlikuna mitu päeva. Palju kasulikum on viibida päikese käes vabas õhus (pildil) isegi siis, kui rangelt ei peeta kinni kahemeetrilisest turvavahest. „Terved inimesed peavad võimalikult palju aega veetma vabas õhus liikudes. Kui neid ka tabab kerge haigestumine, siis saavad nad immuunsuse oluliselt suurema nakatumise vastu,“ väidavad autorid.