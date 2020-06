Juhtkiri Juhtkiri | Heategijatelt kooritakse mitu nahka ohtuleht.ee , täna, 18:21 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

Mõnedest kulutustest pole võimalik loobuda ka kõige valusama majanduskriisi või isiklike raskuste tingimustes – näiteks rasked haigused tabavad inimesi sageli ootamatult ning nende ravimist pole võimalik paremate aegadeni edasi lükata. Seda teab hästi vähiravifond Kingitud Elu, mille kontole on kogunenud 150 000eurone miinus, sest majanduskriisi hakul ei saa paljud ettevõtted ja eraisikud endale senises mahus heategevust lubada (koroonapuhangu tõttu suletud kaubanduskeskustes polnud võimalik ka annetusi koguda), samas kui vähki haigestumine pole vähenenud. Pigem on põhjust karta, kas plaanilise ravi katkestamine pole takistanud mõnele haigusele õigel ajal jaole saamist, mis võib tähendada, et uued abivajajad on fondi poole pöördumise ajal juba raskemas seisus.