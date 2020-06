UURING: koolilapsed ei levita koroonaviirust 

Pariisi lähedal asuvas Crepy-en-Valois korraldatud teadustöö hõlmas kokku 510 koolilast, kelle hulgas oli kolm Covid-19ga nakatunut. Epidemioloog Arnaud Fontanet juhitud eksperimendi käigus selgus, et juba nakatunud lapsed ei andnud haigust teistele edasi. Samuti tuli välja, et haiguskandjatest lapsed on suuresti asümptomaatilised ning pigem eksisteerib oht, et täiskasvanud võivad nakatada neid, mitte vastupidi.

Siiski rõhutas Fontanet, et põhjapanevamate järelduste tegemiseks on vaja rohkem uuringuid, kuna praeguses osalenud valim on selleks liiga väike.

Juuni alguses viisid prantslased läbi teise uuringu, mille tulemused olid suuresti sarnased. Töö keskendus Pariisi ümbritsevale Île-de-France`i regioonile, mis on üks pandeemia käigus enim kannatada saanuid. Teadlased avastasid, et 53 protsenti nakatunud lastest on asümptomaatilised, ülejäänutel ilmnesid ainult kerged haigusnähud.