Seisukoht | Ikkagi nendest mässudest 

Et inimesed pole lihtsalt head või kurjad, vaid enamasti on meis kõigis annus üht ja näpuotsaga ka teist. Et vahel juhtuvad halvad asjad lihtsalt niisama või on need alati juhtunud ja meie märkame alles nüüd. Et inimene, kes väidetavalt kasutas valeraha, sureb politseiniku põlve all või saab põgenedes kuuli selga, on selline ebaloogilisus, mille seletamiseks peab ju olema mõistlik põhjus.

Minevik polnud just laitmatu, äkki ikka hakkas vastu, see ei ole ju võimalik, et üks inimene pisikuriteo eest ära tapetakse. See ei saa olla oluline, ei saa olla meie mure, kuskilt kostab jälle tüdimuseni kuuldud hala n-sõna üldse mitte solvavast tähendusest. „OK, boomer.“ Vist on ka neid, kelle jaoks olid surmad igati põhjendatud just nimelt nahavärvi tõttu – eks neilegi võib mingis mõttes kaasa tunda. Tigedus on üks ääretult kurnav tunne.