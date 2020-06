KOROONAHIRM? Pakistani lennukatastroofi põhjustas inimlik eksimus 

BBC kirjutab, et lennundusministri Ghulam Sarwar Khani sõnul ei järginud kumbki osapool ettenähtud protokolli. „Piloodid ignoreerisid lennujuhtide näpunäiteid – samal ajal ei teavitanud lennujuhid pilooti ülesütlevast mootorist,“ lausus minister parlamendi ees. Samuti lausus ta, et pilootide keskendumist segas hirm üle maailma leviva koroonaviiruse ees.

Uurimine ei leidnud, et midagi olnuks valesti lennuki enda, Pakistan International Airlines`ile kuuluva Airbus A320ga. Lend oli teel Lahorest Karachisse, kui kukkus 22. mail pärast ebaõnnestunud maandumiskatset linna lennujaama elamukvartalisse.

Raport paljastas, et piloodid ei osanud maanduda üritades masinat nõuetekohaselt ette valmistada. Just selle nurjunud maandumiskatse ajal said tõsiselt viga ka lennuki mootorid, millest aga lendureid ei teavitatud.