Ene Pajula | Mida on viirus meile õpetanud, küsib mammi 

Mammil on olnud võimalus tutvustada eestlasi päris erinevatele välismaalastele jaapanlastest brassiillasteni. Ta on näidanud pilte muistsetest taludest ja rääkinud, et meile on meeldinud olla omaette. Parim oli, kui naabrimaja oma õue ära ei paistnud, või kui paistiski, siis istutasid kuuseheki ette. Meil on päris suur isiklik ruum ja me ei kipu liiga sageli kallistama isegi pereliikmeid, ammuks siis võhivõõraid.

Mammi teab peret, kel oli kirjutamata reegel, et kallistatakse sünnipäevadel, aastavahetusel ja emadepäeval. Kas just päris nii, aga enam-vähem nii käituvad ju kõik eestlaste pered – kallistamiseks peab olema mingi eriline põhjus. Eks see on aidanud meid ka sel katkuajal – erinevalt lõuna-eurooplastest võis meile ikkagi teatud vabaduse jätta ega pidanud päriselt koju luku taha panema.

Olgu kallistamisega veel kuidas on, aga võõraste inimeste musitamine on mammi meelest ikka päris võõrik. Ema oli talle juba väikesena õpetanud, et võõraste inimeste musitamisest tuleb hoiduda, sest ega siis krooniviirus ole ainus nakkushaigus maailmas. Võõraid musitades võib endale igasuguseid huvitavaid tõbesid hankida alates ohatisest ja lõpetades tuberkuloosiga. Nojah, arstitõendit pole mammi oma poiss-sõpradelt just küsinud, aga võttis ikka aega, enne kui suudlemiseks läks.

Õnnest puudu vaid geiabielude keelamine?

Siinkohal tuleb mammile meelde kunagine hüper-super musitaja Leonid Iljitš Brežnev. Kuulsaim tema suudlustest on ilmselt omaaegse SDV esimese mehe Erich Honeckeriga, mis pildistatuna olla nüüd Berliini müürijäänuste püsieksponaat. Aga räägitakse lugu ka sellest, kuidas tema erirong hakkas kuskilt omaaegse idabloki riigist lahkuma, kui juba liikuvas rongis avastati, et Brežnevit pole. Tema nimelt oli perroonil ikka veel ametis iga viimase kui meessoost isendi hüvastijätusuudlemisega.

Miks küll viib see mammi mõtted sellele, et Leonid Iljitši puhul oli tegemist latentse geiga? Mitte et Brežnev oleks kuidagi meeleheitlikult püüdnud tõestada, et ta seda ei ole, sest tema tundus olevat lihtsalt napakas. Aga kindlasti on paljud tähele pannud, et kõige innukamalt püüavad ennast tõestada just need, kes tahavad väga kuskile kuuluda, aga pole veel päriselt omaks võetud. Nagu teismelised, kelle suurim soov on sobituda mõnda kampa, aga keda päriselt veel ei usaldata. Või värskelt kodakondsuse saanud isikud, kes on suuremad rahvuslased kui need, kellel rahvus on geenides. Või sünnipärased geid, kes ei taha kapist välja tulla, vaid püüavad kõigest hingest olla heterod? Sellest saaks isegi aru, kui homoseksuaalsus oleks endiselt kuritegu, aga ei ole ju. Või mõne meelest ikka veel on?

Eriolukord polnud veel isegi lõppenud, kui Jaak Valge juba kirjutas, et tuleb korraldada referendum homoseksuaalsete inimeste abielu keelamise asjus. Nagu see oleks tõesti meie suurim probleem olukorras, kus majandus kukub kivina ja nii paljud inimesed jäävad sissetulekust ilma. Kas tõesti päästab geiabielude välistamine meid kogu sellest jamast? Õnn tuleb kohe meie õuele, majandus puhkeb õitsele, krooniviirus kaob jäädavalt ajaloo prügikasti ja ühtki last ei hüljata enam iial?