INTERVJUU | Kristina Kallas: eestlased käivad hääletamas vihaga, mitte ei vali soovitud tulevikku 

Eesti 200 juhi Kristina Kallase sõnul ei jätnud riigi noorim partei endale piisavalt aega, et mullustel riigikogu valimiste eel inimeste usaldust võita.

Eelmise aasta riigikogu valimistel jäi Eesti 200 paarituhande häälega parlamendist välja. Nüüdseks on nende toetus peaaegu kahekordistunud. Parteijuht Kristina Kallase sõnul on Eesti poliitika täiesti kinni kiilunud: „Kahjuks need viimased riigikogu valimised ei toonud seda võimalust seisust välja ronida. Hoopis vastupidi, süsteem jooksis veel rohkem kinni. Kaevikud on veel sügavamaks kaevatud, kui nad enne olid.“