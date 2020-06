ÜLE 600 000 KOROONAHAIGE VENEMAAL: Putin korraldab patriotismi tekitamiseks mais ära jäänud võidupüha paraadi 

On möödunud 75 aastat sellest, kui toonane NSV Liit alistas Natsi-Saksamaa. Teine maailmasõda maksis rohkem kui 20 miljoni Nõukogude kodaniku elu. 24. juunile edasilükatud sündmuse korraldamine mälestab NSV Liidu 1945. aastal lavastatud võiduparaadi.

Moskva sisesed distantsi hoidmise reeglid leevenesid sel kuul, kuid massikogunemised on tehniliselt endiselt keelatud. Osalenud sõdurid pidid enne paraadi karantiinis viibima. Venemaal tõusis kinnitatud haigusjuhtude arv kolmapäeval üle 600 000.

Tänavune üritus on president Putinile eriline, sest nädala pärast korraldab Venemaa üleriigilise hääletuse põhiseaduse muudatuste üle, millega loodetakse sillutada teed Putini võimule jäämiseks ka pärast 2024. aastat, kui tema praegune ametiaeg lõpeb.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin on kutsunud elanikke üles jääma koju ja vaatama käimasoleva pandeemia tõttu paraadi hoopis telekast. Pealinn on endiselt Venemaa puhangu keskpunkt ja seal levivate uute nakatumiste arv on endiselt kangekaelselt suur.