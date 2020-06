Inglismaal jäävad pärast juuli algust suletuks veel kümned ettevõtted 

"See oli šokk. Ma saan aru valituse loogilistest argumentidest, kuid isiklikult tundub see mõte väga ärritav ja pettumust valmistav," ütles Adam Grant, tätoveeringukunstnik ja Tattoo UK stuudiojuht Uxbridge'is.

Peaminister Boris Johnson ütles teisipäeval parlamendile, et valitsuse rahvatervise eksperdid teevad koostööd nende sektoritega, mis peavad jääma suletuks, et need asutused muuta võimalikult turvalisteks. Eesmärk on need avada nii pea kui võimalik.