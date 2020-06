TRAHV SOOLAS: Brasiilia president sai karmi käsu maski kanda 

Riikide poolt ametlikult välja antavate Covid-19 juhtumite arvult on Brasiilia 1 117 430 haigestumisega maailmas teisel kohal, jäädes alla vaid peagi 2,5 miljoni piiri ületavatele ameeriklastele. Kokku on Brasiilias hukkunud koroonaviirusesse viimaste andmete kohaselt 51 502 inimest.

Riigi populistlik president Bolsonaro on viiruskriisi suhtunud aga ülimalt lõdvalt ja kritiseerinud valjult oma riigi eri otstes kehtestatud piiranguid. Kuigi Brasiilias on maski kandmine kõigile kohustuslik juba aprilli lõpust, on Bolsonaro võimalusel seda käsku eiranud või lihtsalt maski valesti kandnud. Edaspidi võib selline käitumine talle aga kalliks maksma minna – vähemalt riigi pealinnas Brasilias.