Eesti maffiameeste kodupubi sai keeleinspektsioonilt kaebuse 

Beer House jäi inspektorite keeleküsimustes silma avaliku teabe jagamisega. „Hoones tegutseva kaupluse sissepääsu kõrval on restoranipersonalile mõeldud uks, millel on võõrkeelne teave NO ENTRANCE, STAFF ONLY, ON ALARM, SECURITY ning restorani välisuksel on võõrkeelne teave PUSH, eestikeelne teave puudub,“ kirjutas keeleinspektsioon söögikoha juhtkonnale.