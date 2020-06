Eesti uudised Sisekaitseakadeemia uuring: Venemaa püüab ajalootundidega Eestis noortes mässumeelsust tekitada Toimetas Marvel Riik , täna, 14:25 Jaga: M

Kuigi on jätkuv oht, et idanaaber kasutab ajalugu manipuleerimaks Eestis elavaid vene noori, on see aastate jooksul taandunud, kirjutavad uuringu tegijad. Pilt on illustratiivne. Foto: Ilmar Saabas / Ekspress Meedia

Lühiuuringus ajaloo õpetamisest Eesti vene koolides märgitakse, et pole välistatud võimalus, et Venemaa Föderatsioon võib lähitulevikus ära kasutada koolide ajalootunde, et suurendada oma kahanevat mõju. Uuringu järgi on Eesti vene noored haavatavad just sotsiaalmeedias, mida idanaaber ohtralt enda kasuks kasutab.