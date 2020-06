Iltalehti uuring: Eestis on ravimid kohati mitu korda odavamad, ent soomlased ei kipu neid siit massiliselt ostma 

Iltalehti kirjutab, et soomlased ostavad Eestist ootamatult vähe ravimeid – eriti arvestades, et need on meie apteekides tunduvalt odavamad. Ka soomlaste kasutusele võetud digiretseptid, mis võimaldavad alates eelmisest aastast hõlpsamalt välisriigist ravimeid hankida, pole põhjustanud põhjanaabrite tormijooksu Eesti apteekidesse.