Peaminister Jüri Ratas: võidupühal on inimesi ühendav mõju 

Ratas ütles lipuheiskamise, muinastule süütamise ja tuletoojate medalite andmise tseremoonial, et kuigi kevad tuli sel aastal teisiti ning koroonaviiruse mõju on veel tänagi tunda, ei ole võidupüha sisu sellest muutunud.

„Tähistame ju ikka meie esivanemate vahvust Vabadussõjas, et möödunud aegade võidud süstiks uhkust ja enesekindlust tulevikuks. Seetõttu on igati kohane, et võidutule viivad täna üle Eestimaa laiali just noored,“ ütles ta ning avaldas veendumust, et võidutuli läidab üle terve maa arvukaid jaanilõkkeid ja annab südamesoojust paljudele kaasmaalastele. Tänavu on Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Noored Kotkad 90. aastapäev ning sestap on tuletoojateks iga maakonna parim noorkotkas ja kotkajuht.

Peaministri sõnul on võidupühal inimesi ühendav mõju ning ka koroonaviiruse leviku vähendamisel said määravaks meie inimeste kogukondlikkus ja vastutustunne. Ta kutsus edaspidigi kõiki inimesi üksteist ja oma tervist hoidma, sest hooliv ja hoolikas käitumine on kindlaim viis tagada, et püsime terved.

Ratase sõnul on võidupüha aeg rääkida ka kangelastest: nii Eesti vabaduse ja iseseisvuse taastamise eest võidelnud inimestest kui ka tänapäeval meie julgeoleku eest seisjatest, samuti inimestest, kelle pingutused eesliinil aitasid koroonaviirusest jagu saada.

Ta tunnustas tervishoiutöötajaid, siseturvalisuse eest vastutavaid politseinikke, piirivalvureid, päästjaid ning häirekeskuse töötajaid, kaitseväelasi ja kaitseliitlasi, naiskodukaitsjaid, abipolitseinikke, kohalike omavalitsuste töötajaid ning teisi meie igapäevaseid kangelasi, kelle valmisolekul ja julgusel tugineb meie iseolemise kestmine. „Teie olete meie valmisolekukultuuri lähtekoht. Saame oma turvalisuse tagamiseks loota teile igas olukorras ja ma olen kindel, et üheskoos tagame selle, et kui viirus naaseb, ei sulge me enam Eestimaad, vaid sulgeme viiruse,“ ütles ta.

Hiljutiste sündmuste valguses toonitas peaminister ka kodanikujulguse tähtsust. „Tühipaljas vorm ei muuda meie elu paremaks või turvalisemaks. Meie ajalugu tõestab, et vormi täitmiseks sisuga on vaja teotahtelisi naisi ja mehi, kes vajadusel ei kõhkle meie kõigi kaitstuse nimel tegutsemast. On meie õnn ja rikkus, et selliseid inimesi on eestimaalaste seas nii palju,“ lausus ta.