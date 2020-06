KOROONAVIIRUS MAAILMAS: ligi 9,2 miljonit diagnoositud nakatunut ja üle 474 000 surma. WHO: killustatud maailm ei saa pandeemiast võitu 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 2 388 153. Eile tuvastati riigis 31 496 uut nakatunut. 100 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 18 riiki: Brasiilia (1 111 348), Venemaa (592 280), India (440 685), Suurbritannia (305 289), Hispaania (293 584), Peruu (257 447), Tšiili (246 963), Itaalia (238 720), Iraan (207 525), Saksamaa (192 119), Türgi (188 897), Mehhiko (185 122), Pakistan (185 034), Saudi Araabia (161 005), Prantsusmaa (160 750), Bangladesh (115 786), Kanada (101 637) ja Lõuna-Aafrika Vabariik (101 590). Lisaks on veel kaheksas riigis tuvastatud üle 50 000 nakatunu.

Brasiilias tuvastati eile 24 358 ja Indias 13 540 uut nakatunut. Üle 5000 haigusjuhtumi lisandus veel Venemaal (7600) ja Mehhikos (5343). Koroonaviirus levib jätkuvalt hoogsalt Ladina-Ameerikas ja Lõuna-Aasias. Euroopas on tuvastatud kokku üle 2,32 miljoni nakatunu ja uusi juhtumeid lisandub võrdlemisi aeglaselt.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti USAs – 122 610. Eile lisandus 363 surma – võrdluseks teatati Brasiilias 748 ja Mehhikos lausa 1044 surmajuhtumist. Üldarvestuses on teisel positsioonil Brasiilia 51 407 ohvriga. Neile järgnevad Suurbritannia (42 647), Itaalia (34 657), Prantsusmaa (29 663), Hispaania (28 324), Mehhiko (22 584), India (14 015), Iraan (9742) Belgia (9696). Tuhande ohvri piiri ületavad veel 26 riiki. Euroopas on koroonaviirus nõudnud ligi 188 000 ohvrit.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Venemaa (592 280/8206), Rootsi (58 932/5122), Soome (7144/327), Leedu (1801/76), Läti (1111/30).

WHO peadirektor toonitas, et viiruse alistamiseks on vaja koostööd

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus mainis videokonverentsil, et „suurim oht, mis meil ees seisab, pole viirus ise, vaid globaalse solidaarsuse ja globaalse juhtimise puudumine“. Ghebreyesus kinnitas, et viiruse võitmiseks on vaja ühtsust. „Me ei saa pandeemiat killustatud maailmas alistada.“