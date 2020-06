President näeb ERJK kaotamises kahte probleemi: komisjonil on eneseregulatsiooni organina suur väärtus 

ETV saates "Esimene stuudio" intervjuu andnud president näeb ERJK kaotamises kahte probleemi. Tema sõnul on riigikontroli funktsioon põhiseadusesse kirja pandud ning see on määratud põhiseadusliku institutsiooni ja funktsioonina selleks, et riigikontrollile poleks võimalik lisada tegevusi, mis võivad tema põhiülesannet ähmastada või muuta keerulisemaks.

"Mulle nüüd tundub, et pakutud muudatus teeks riigikontrolli töö tulevikus keerulisemaks. Lisaks kõik need tehnilised probleemid, mis tulenevad sellest, et riigikontroll saab ju kontrollida eelarvevahendite kasutamist, aga mitte erasektorist tulnud vahendite kasutamist," sõnas president, kelle jaoks jääb arusaamatuks, kuidas seda saaks korraldada. "Ma toetan Janar Holmi, kes olnud mures selle muudatuse pärast, selles mures," vahendab presidendi sõnu ERR-i uudisteportaal .

Kaljulaid lisas: "Ja teiselt poolt, ERJK pole kindlasti ideaalne, perfektne, ainult audiitoritest koosnev kogu, aga tal on suur väärtus enesergulatsiooniorganina. See tahte väljendus, et me ise tuleme kokku ja vaatame üksteisele näppudele, sellel on omaette väärtus ja mul oleks väga kahju, kui meie erakonnad parlamendis deklareeriks, et nende enamus arvab, et eneseregulatsioon kas ei ole vajalik või ei ole võimalik. Ükskõik kumb, mõlemad on väga halvad seisukohad."