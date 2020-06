GALERII | President Kersti Kaljulaid võttis kantselei mesitarudest aasta esimese saagi 

"Presidendi kantselei seitse mesitaru said täna siiski üle vaadatud ja maitsegi saime suhu. Hobimesinikud teavad rääkida, et lisaks kanadele armastatakse üha rohkem ka linnamesilasi pidada. Nii tasub linnaski aedadesse toredaid õitsvaid murulappe jätta, et mesilastel toitu oleks ja naabril hea saak tuleks," sõnas Kaljulaid.