Vabaduses ohtlik: Laagna teel inimesed surnuks sõitnud juht võeti vahi alla

„Tänaseks kogutud info avarii põhjuste ning BMW roolis olnud noormehe varasema käitumise kohta annab prokuratuuri hinnangul võimaluse järeldada ainult seda, et kahtlustataval puudub igasugune lugupidamine ühiskonnas kehtivate reeglite suhtes. Ainult noormeest vahi alla võttes saab tagada selle, et ta ei osale enam liikluses,“ selgitas prokurör Helila.

Laupäeva õhtul Laagna teel kahe inimese surmaga lõppenud avarii põhjustanud noormehe isa ütles, et on juhtunust löödud.

Venekeelse Delfiga rääkinud mees kinnitas, et just tema poeg istus 999 ISA numbrimärgiga auto roolis. "Ma ei tea, mis seal juhtus. Aga jah, see on minu poeg," ütles ta ajakirjanikule.