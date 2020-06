GALERII | VÄRVILISED VABADUSSÕJA PILDID: arvuti annab vanadele fotodele uue elu! 

Käsitööd, kus kasutaja otsib vanalt pildilt ise objekti ja määrab ise selle värvi, on asendamas programmid, mis on päris automaatsed − annad mustvalge pildi ja saad loetud sekundite pärast värvilise vastu. Arvuti omal käel tuvastab vanal pildil, kus on mets, kus muld, kus aga taevas. Üles suudab arvuti leida ka erinevad objektid − nii masinad kui ka inimesed. Tunneb ära ka, mis on käsi ja mis on pea.