VIDEO | VARJATUD MÄSSAJAD: nõnda käib öine protest Putini vastu 

Aktivistide erilise meelepaha alla on sattunud plaanitav põhiseadusmuudatus, mis lubaks president Vladimir Putinil püsida ametis kuni aastani 2036. Nad ütlevad, et see on ainukene protestivorm, mida nad üldse harrastada saavad – tingimustes, kus politsei peab kinni isegi üksinda päevavalges meelt avaldavaid inimesi.