Siim Kallas | EKRE juhid reetsid Eesti põllumajanduse 

Põllumajandus on Eestis alati olnud tähtsam kui lihtsalt põllumajandus.

Ukrainlaste põlgamine ei aita meid

1924. aastal pidas rahandusminister Otto Strandman suure majanduspoliitilise kõne, kus sõnastas, et Vene-aegsel suurtööstusel pole mõtet, ja põllumajandus on see, mis rahva jõukaks teeb.

1969. aastal õnnestus Tartu Ülikooli majandusteaduskonna üliõpilastel esinema kutsuda väga suur ülemus – Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja, EKP Keskkomitee büroo liige Edgar Tõnurist. Ta rääkis paarikümne üliõpilasega viis tundi. Viis tundi! Tal oli, mida öelda. See mees oli läbinisti rahvuslane, ja piiri peal n-ö režiimikriitiline. Muu hulgas esitasime talle küsimuse – aga miks ikka riigieelarvest nii palju raha läheb põllumajanduse toetamiseks?. Ta vastas – aga mida te tahate – kas seda, et raha läheb kaevandustesse ja suurtööstusesse, et meile tuleks töötajaid teistest liiduvabariikidest? Ja sotsialistlik põllumajandus oli Nõukogude Eestis privilegeeritud seisundis, mis tagantjärele vaadates oli tõesti väga hea poliitika. Vaino tuli, Tõnurist lasti päevapealt lahti, uus inimeste sissevool algas.

Ka Euroopas on põllumajandus rohkem kui lihtsalt põllumajandus. Palju rohkem kui see osa, mis ta moodustab tööhõivest ja sisemajanduse kogutoodangust.

Mina ei ole uues Eestis kunagi olnud põllumajanduse ülemäärase subsideerimise pooldaja, aga ma olen ka kõigis koalitsioonides leppinud selle tõsiasjaga, et Eesti rahvale on põllumajandus tähtis, ja tähtsam kui lihtsalt majandusharu. Ma võiksin olla rõõmus, et EKRE rahandusminister ähvardab põllumehi rahaliselt mitte enam toetada ja neid maksuametiga jälitada. Aga ma ei ole. Midagi on viltu.

Sõditakse ukrainlastega, justkui see oleks kuidagi eestlastele soodne. Aga see ei ole ju!