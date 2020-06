KAHEKSA HUKKUNUT: sõbrad hüppasid vette kukkunud koolikaaslast päästma. Nad kõik uppusid 

Endiselt on ebaselge, mismoodi kukkus vette kõige esimene laps – kindel on aga, et kõik ülejäänud hüppasid talle järele, lootuses teda kaldale tuua. Kuigi ilmaennustus nägi piirkonnas ette tihedat vihmasadu, pole veel teada, kas ilmaolud mängisid õnnetuses rolli. Deutsche Welle kirjutab, et lapsed mängisid Tongjia tammi lähedal.