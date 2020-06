Higi ja sopp ikkagi tuleb: kevadel ära jäänud Scoutsrännak siiski toimub 

Kirjavahetuses selgub, et rännakut tahetakse korraldada kahel kuupäeval: 7. ja 11. september. Miks nii? „7. septembril teevad scoutsid ühe kompanii koosseisuga testrännaku, et veenduda, et kõik kohad on läbitavad,“ selgitas 1. jalaväebrigaadi teabeohvitser Marina Loštšina.