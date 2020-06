VIDEOINTERVJUU | LEA DALI LION: „Igas inimeses on nii selgeltnägemise kui ka ravitsemisevõimed.“ 

Lea kirjutas möödunud nädalal alla maja ostu müügi lepingule. "Minu armsa, kauneid mälestusi täis kodumaja, uuteks omanikeks sai kena noorpaar," rõõmustab laulja. "Maja käisid vaatamas paljud, aga just nende puhul käis ka minu südamest läbi tunne, et nemad on selle maja jaoks just õiged inimesed."