VIDEOINTERVJUU ARHIIVIST | Lea Dali Lion jättis oma armsa majaga hüvasti raha loopides 

Lea, räägime sinu suurest elumuutusest. Majast, kus oled veetnud nii häid, kui kurbi päevi. Lahkumisest. Kuidas peaks vanast lahti laskma nii, et kripeldama ei jäeks? Kuidas oma armsa majaga hüvasti jätad?

Mul on kogutud hästi suur hulk münte. Mõtlseime, et lähme koos lastega ja loobime kõik need mündid laiali. Meie maja ees olevalt muulilt otse merre. Iga viskega saad miskit head soovida endale ja universumile. Ja siis on mul veel ka üks rahapada. Lähme lastega mere äärde ja peidame selle kuhugi kivide vahele. Mõtle kui rõõmus võib olla selle draakonitega kaunistatud potikese leidja.

Viskame paar peotäit münte siiski ka siia õue peale laiali. Justkui tänutäheks majale ja hüvastijätuks ka. Kuuled, kuidas maja meiega räägib. Intervjuu ajal on veranda uks pidevalt häält teinud.

Oo, see pole midagi. Siin majas toimub igasuguseid põnevaid asju.

Kummitused?