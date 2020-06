Krimi NOORTE PROSTITUTSIOON EESTIS: seksi müüakse raha, söögi, arvutimängude ja ilusate asjade eest Arno Põder , täna, 11:00 Jaga: M

Paari aasta tagune juhtum näitab, et noortelt üritatakse vahel seksi osta ka neid autoga tänaval jälitades ja rahaga lehvitades. Foto: Robin Roots

Aasta tagasi pälvis meedias suurt tähelepanu juhtum, kus 15aastaselt noormehelt ostsid väidetavalt seksi paarkümmend meest, teiste seas tuntud kohalik poliitik. Praeguseks on pooled neist kohtu ette saadetud, aga mitmel juhul selgus uurimisel, et kuritegu ei pandudki toime. Oma töös alaealiste prostitutsiooniga kokku puutunud inimesed ütlevad, et politseisse jõudnud lood on vaid jäämäe veepealne osa.