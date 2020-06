5 nippi, kuidas leida enda jaoks parim väikelaen! 

Tarbijakrediiti pakkuvate ettevõteteturul on konkurents tihe – seega palu laenuandjalt alati personaalset pakkumist. Parima pakkumise saamisele aitab kaasa eelnev korrektne maksekäitumine ja stabiilne igakuine sissetulek. Mitmel puhul on eripakkumisi nii püsiklientidele kui ka uutele laenajatele. Leia enda jaoks sobivaim.

Tasuta lõunaid ei ole. Seega on alati mõistlik suhtuda ettevaatlikult uskumatutena tunduvatesse pakkumistesse ning lugeda, mis on kirjas nii-öelda tärni (*) taga. Pole välistatud, et pakkumine on tegelikult ka hea ja just sellest pakkumisest kujuneb sinu jaoks sobiv, kuid uuri seda enne põhjalikult. Ära unusta üle kontrollimast eelnevalt kirjeldatud krediidi kulukuse määra.