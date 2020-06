Referendumil pole mõtet? Peaminister Jüri Ratas teatab: abielu kontseptsioon on seaduses piisavalt sõnastatud 

Teatavasti on koalitsioonilepingus kirjas, et 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimiste raames tuleks muu riigielu küsimusena panna rahvahääletusele ettepanek, et põhiseaduses oleks määratletud abielu mehe ja naise vahelise liiduna.

Ratase sõnul valitsusel ühtset seisukohta küsimuses ei ole. Kuna sotsid küsisid, mis on peaministri isiklik seisukohta, siis Ratas andis ka sellest teada: „Minu isiklik seisukoht on, et abielu kontseptsiooni sõnastamine perekonnaseaduses on piisav.“

Kogu koormus, kas referendum toimub või mitte, on veeretatud valitsuse tasandilt riigikogule. Et rahvahääletus saaks toimuda, oleks vaja riigikogu heakskiitu, et hääletuse kulutused saaks arvestada riigieelarves. See tähendab, et põhimõttelisi otsuseid tuleb teha hiljemalt sügisel, kui riigikogu uuesti koguneb.

Järgmised kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 2021. aasta 17. oktoobril. Kui rahvas annab heakskiidu, et abielu on mehe ja naise vaheline liit, siis see tähendaks põhiseaduse täiendamist eespool mainituga. See nõue läks koalitsioonilepingusse EKRE tahtmisel. Keskerakond ja Isamaa pole sellest vaimustuses ning vaatavad murelikult tulevastele valimistele.

Kui kohalikel valimistel on luba sedeliga valimiskastini minna vähemalt 16aastastel elanikel, kellel on rahvastikuregistris elukoht, siis rahvahääletusel see ei kehti. Rahvahääletusel võivad hääletada kõik vähemalt 18aastased Eesti vabariigi kodanikud. Seega halli passiga ja muud välismaalased jäävad valimist välja – nemad oma arvmust avaldada ei saa.