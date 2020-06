Jaanipäevaks registreerus rekordarv kaineid autojuhte 

Selged grupijuhid hoolitsevad jaanipäeval selle eest, et nende seltskonna pühad mööduksid turvaliselt, kirjutab Kuku Raadio blogi. Koroonaepideemia tõttu sel aastal tavapärast ringreisi mööda erinevaid Eesti paiku ei toimunud. Osalisi registreeristreeriti vaid internetis.

2019. aastal sai Häirekeskus jaaniööl hädaabinumbrile 112 üle 6800 kõne. See on Häirekeskuse jaoks juba aastaid üks töörohkemaid öid. Jaaniöö paistab silma alkoholiga liialdamise, vastutustundetu lõkketegemise ja omavaheliste konfliktide poolest.

"Hea pidu on see, kus seltskonnas on olemas kaine grupijuht, kes aitaks peoseltskonnal suurematest probleemidest hoiduda,“ ütleb Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela.