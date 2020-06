Eesti uudised Estonia nõukogu liige Aivar Mäe skandaalist: ajaleheartikli alusel me ei hakka süüdi mõistma Marvel Riik , täna, 10:45 Jaga: M

Foto: Kollaaž (Sven Arbet / Ekspress Meedia, Stanislav Moshkov)

„Tunnistan ausalt, et need on väga rängad süüdistused,“ ütles rahvusooperi Estonia nõukogu liige Helle-Moonika Helme Eesti Ekspressi artikli peale, mis kõneleb sellest, et teatri juht Aivar Mäe on aastaid naiskolleege alandanud, teinud neile seksuaalseid kommentaare ja käperdanud.